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В «Гименее» открылся новый салон мужской обуви Gentiluomo Scarpe

03.11.2017  14:43

Gentiluomo Scarpe специализируется на продаже и обслуживании итальянской обуви ручной работы и аксессуаров класса люкс, сообщает пресс-служба ТЦ «Гименей».

Коллекции обуви производятся на небольших мануфактурах в разных регионах Италии с использованием высококачественных и экзотических материалов, среди которых кожа страуса, крокодила, американского оленя, телячья кожа, замша.

В Gentiluomo Scarpe представлены модели на каждый день: классические ботинки, мокасины, брогги, оксводры и многие другие. Также в бутике можно приобрести различные аксессуары: перчатки, ремни, зонты, носки.

Для своей пары ботинок клиент может выбрать эксклюзивное окрашивание и фурнитуру.

Бутик Gentiluomo Scarpe в «Гименее» – это третий по счету бутик в Москве. Ранее компания открыла магазин в ТЦ «Времена года» и Shoes Bar by Gentiluomo Scarpe на улице Яузской.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТЦ «Гименей».

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