10.11.2017 10:41

В Ессентуках владельцу незаконно построенного павильона пришлось за свой счет сносить его, сообщила пресс-служба администрации города.

В 2015 году хозяин небольшого павильона по пошиву одежды провел незаконную реконструкцию, расширив его с 11 до 25 кв м.

Предприниматель намеревался узаконить свое строение по факту выполненных работ. Однако городской суд согласился с позицией мэрии и обязал владельца павильона привести помещение в первоначальный вид, - сообщили в пресс-службе. - Но вернуть павильон в прежнее состояние не удалось.

В марте 2017 года суд вынес новое решение, теперь уже о сносе всего ларька. Владелец подал апелляцию, но снова проиграл. В итоге ему пришлось выполнить решение суда.