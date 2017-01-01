В «Детском мире» снова объявлена акция «Участвуйте!»

20.11.2017 07:13

«Детский мир» объявил о начале новогоднего этапа благотворительной акции «Участвуйте!». В ее рамках любой желающий может оказать поддержку детям с трудной судьбой, говорится в сообщении ритейлера.

Благодаря акции группа намерена собрать и передать необходимую помощь детям из социальных учреждений, детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Акция проходит до 31 декабря 2017 года в 191 городе России и Казахстана.

Благодаря акции подарки могут получить более 250 тыс. детей из 650 социальных учреждений по всей стране.

Чтобы принять участие в благотворительной акции, требуется прийти в любой магазин сети «Детский мир» и оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть сладкие наборы, карнавальные костюмы, новогодние маски, игрушки, игровые наборы, одежда и обувь. К подарку можно приложить открытку с пожеланиями счастливого Нового года.

Благотворительная акция «Участвуйте!» проходит в магазинах сети «Детский мир» в течение всего года. Предыдущий этап акции проходил с 1 сентября по 31 октября 2017 года. За два месяца в нем приняли участие более одного млн покупателей, которые передали свыше 1,4 млн подарков детям с трудной судьбой, а «Детский мир» их направил адресатам.

Оказать поддержку детям также можно с помощью денежного SMS-пожертвования на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и суммой перевода. Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.