Новости
НачалоНовостиВ Чите открылся второй собственный розничный магазин Sela
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru

В Чите открылся второй собственный розничный магазин Sela

21.10.2017  00:10

Открытие нового читинского магазина Sela площадью 228 кв. м. состоялось в октябре, сообщает компания.

Это первый магазин компании в стрит-формате в городе, расположенный на улице Ленина, д. 111. До этого Sela была представлена только в ТЦ «Макси» по адресу ул. Шилова, д. 100.

Новая коллекция Sela сезона осень-зима 2018 уже представлена во всех магазинах Читы. Женские, мужские и детские коллекции бренда регулярно обновляются каждые две недели.

Чита – крупный административный центр, поэтому компания считает его перспективным регионом для развития собственной розничной сети.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 376
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1417 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте