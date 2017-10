Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги четвертого дня XV сезона.

Открыли fashion-марафон четвертого дня победитель конкурса Follow The Fabrika, бренд Bizarrre, а также англо-русский дуэт Hope and Betty. Дизайнер Сонита Филимонова (Bizarrre) не боится экспериментов и своих клиентов призывает к тому же. Транспарентные кроп-топы, сексуальные комбинезоны, ультракороткие платья - халаты из бархата, кейп с капюшоном предоставляют свободу для самовыражения самым смелым девушкам. Hope and Betty презентовали очень выдержанную коллекцию, в которой на первый план выходят ткани с принтом. Именно этот принт, как будто выполненный в технике икат, и напоминающий стилизованный узбекский, сделал коллекцию колоритной, несмотря на монохром.

Condra Deluxe разработали очень разноплановую и обширную коллекцию, которую во время дефиле логично разделили на блоки. Каждый блок - это отдельная история, состоящая большей частью из платьев. Прилагательное, наиболее подходящее для них – женственные. Достигнуть такого восприятия помогли кружево, подчеркнутая талия, цветочные мотивы, пастельная гамма и деликатный декор. Кроме того, трем посетительницам показа посчастливилось выиграть подарочные сертификаты на индивидуальный пошив платья от Condra Deluxe в лотерее, организованной брендом.

Следующими на подиуме были De Vita со своим взглядом на современную моду. Sport chic – стиль, которого все еще не хватает белорусской моде, а запрос на него велик. Костюмы, которые в умах старшего поколения ассоциируются только со спортивными тренировками, являются объектами желания для модной молодежи. В исполнении De Vita простота кроя, присущая спортивному направлению в одежде, компенсировалась ярким элементами, свежей стилизацией, качественной фурнитурой и трендовыми надписями. Кстати, About time на одном из лонгсливов характеризует всю коллекцию.

Показ Ольги Барабанщиковой традиционно прошел под девизом: «Candy Lady – одежда для счастливой женщины», что импонирует большому количеству ее клиенток. На этот раз коллекция получилась очень геометричной и сдержанной по цвету, что явилось только плюсом, а акцентом стали платья из ткани с разноцветными пандами. Ну, а когда на подиуме вместе с моделями появились малышки, одетые в family look, то у публики не осталось шансов оставаться серьезной и суровой – все заулыбались от умиления.

Гигант промышленной модной мысли Беларуси Nelva презентовал, по словам главного дизайнера бренда Александра Шитко, лишь малую часть того, что подготовила его команда для сезона SS2018. Сохраняя интригу о том, что осталось за кадром фотообъективов, гостей познакомили с гармоничной по цвету и составу коллекцией. Вне зависимости от того, где и как будут проводить время будущим летом поклонницы брестских дизайнеров, уместность и репрезентативный вариатив последние им предложат. Кроме того, если раньше бренд Nelva следовал модным тенденциям, и то сейчас он их генерирует: сумки-авоськи, которые выступили в роли аксессуаров на подиуме, вызвали настоящий ажиотаж среди модниц.

Завершился вечер поистине авторским и эстетским показом Historia Naturalis. «Веска» - это микс из натуральных тканей, исключительного принта и их творческой обработки. Анималистику дизайнеры прочли по-своему: как фигурки коз и уток. И, конечно растительные мотивы. Аксессуары, являясь отдельными единицами, отличались неординарностью и ироничностью. Многие вещи, представленные в коллекции, можно смело отнести к арт-объектам.

В рамках форума Fashion is my profession, который продлился до 29 октября, собрались профессионалы и те, кто только начинает свою карьеру в мире моды - журналисты, дизайнеры, модели и фотографы. Интерес к платформе понятен: получить практические советы от Джорджии Кантарини (журналист Vogue Italiа), задать вопросы Николаю Ярцеву (директор российского проекта «Выставка CPM»), обсудить тренды с Анастасией Котовой (Carlin Creative Trend Bureau) – это уникальная возможность.

Фотографии предоставлены организаторами.