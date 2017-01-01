|
|
Просмотров: 118
В Челябинске пройдет отраслевая выставка «Накануне Рождества»
20.11.2017 17:09
Ярмарка «Накануне Рождества», приуроченная к новогодним праздникам, является
крупнейшей отраслевой выставкой на Урале, сообщают организаторы.
Выставка входит в число приоритетных
мероприятий, поддерживаемых администрацией города Челябинска и правительством
Челябинской области.
Разделы выставки:
- мех, одежда, обувь, аксессуары;
- трикотажные
изделия и белье;
- платья
вечерние, обувь;
- одежда для
спорта и отдыха, одежда для дома;
- мужское и
женское белье, корсетные изделия;
- меховые
изделия, головные уборы;
- кожгалантерея,
аксессуары, часы;
- ткани,
текстиль, фурнитура, предметы ручного и машинного рукоделия;
- ювелирные
изделия;
- подарочная
продукция детского ассортимента;
- ювелирные
изделия, бижутерия, парфюмерия и косметика;
- книги,
открытки, живопись, бизнес-сувениры;
- фарфор,
стекло, хрусталь, упаковка для новогодних подарков;
- елки,
елочные игрушки, новогодние украшения;
- карнавальные
костюмы, маски, пиротехника, свечи;
- вечерние
туалеты и аксессуары;
- астрологические
прогнозы, услуги по новогоднему оформлению квартир, офисов;
- услуги по
организации новогодних праздников;
- посуда,
скатерти, аксессуары для новогоднего стола;
- продукты и
напитки для праздничного стола;
- изделия народных художественных промыслов.
Отраслевая выставка «Накануне Рождества» будет проходить с 7 по 10 декабря в челябинском ДС «Юность».
|