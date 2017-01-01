В Челябинске пройдет отраслевая выставка «Накануне Рождества»

Ярмарка «Накануне Рождества», приуроченная к новогодним праздникам, является крупнейшей отраслевой выставкой на Урале, сообщают организаторы.

Выставка входит в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых администрацией города Челябинска и правительством Челябинской области.

Разделы выставки:

мех, одежда, обувь, аксессуары;

трикотажные изделия и белье;

платья вечерние, обувь;

одежда для спорта и отдыха, одежда для дома;

мужское и женское белье, корсетные изделия;

меховые изделия, головные уборы;

кожгалантерея, аксессуары, часы;

ткани, текстиль, фурнитура, предметы ручного и машинного рукоделия;

ювелирные изделия;

подарочная продукция детского ассортимента;

ювелирные изделия, бижутерия, парфюмерия и косметика;

книги, открытки, живопись, бизнес-сувениры;

фарфор, стекло, хрусталь, упаковка для новогодних подарков;

елки, елочные игрушки, новогодние украшения;

карнавальные костюмы, маски, пиротехника, свечи;

вечерние туалеты и аксессуары;

астрологические прогнозы, услуги по новогоднему оформлению квартир, офисов;

услуги по организации новогодних праздников;

посуда, скатерти, аксессуары для новогоднего стола;

продукты и напитки для праздничного стола;

изделия народных художественных промыслов.

Отраслевая выставка «Накануне Рождества» будет проходить с 7 по 10 декабря в челябинском ДС «Юность».



