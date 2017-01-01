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В Челябинске пройдет отраслевая выставка «Накануне Рождества»

20.11.2017  17:09

Ярмарка «Накануне Рождества», приуроченная к новогодним праздникам, является крупнейшей отраслевой выставкой на Урале, сообщают организаторы.

Выставка входит в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых администрацией города Челябинска и правительством Челябинской области.

Разделы выставки:

  • мех, одежда, обувь, аксессуары;
  • трикотажные изделия и белье;
  • платья вечерние, обувь;
  • одежда для спорта и отдыха, одежда для дома;
  • мужское и женское белье, корсетные изделия;
  • меховые изделия, головные уборы;
  • кожгалантерея, аксессуары, часы;
  • ткани, текстиль, фурнитура, предметы ручного и машинного рукоделия;
  • ювелирные изделия;
  • подарочная продукция детского ассортимента;
  • ювелирные изделия, бижутерия, парфюмерия и косметика;
  • книги, открытки, живопись, бизнес-сувениры;
  • фарфор, стекло, хрусталь, упаковка для новогодних подарков;
  • елки, елочные игрушки, новогодние украшения;
  • карнавальные костюмы, маски, пиротехника, свечи;
  • вечерние туалеты и аксессуары;
  • астрологические прогнозы, услуги по новогоднему оформлению квартир, офисов;
  • услуги по организации новогодних праздников;
  • посуда, скатерти, аксессуары для новогоднего стола;
  • продукты и напитки для праздничного стола;
  • изделия народных художественных промыслов.

Отраслевая выставка «Накануне Рождества» будет проходить с 7 по 10 декабря в челябинском ДС «Юность».


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