07.11.2017 15:17

Бобруйская компания «Славянка» начала производство новой импортозамещающей продукции — кожаных курток, сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на агентство «Белта».

Директор предприятия Теймураз Бочоришвили сообщил корреспонденту агентства, что первая партия стеганых курток буквально на днях поступила в фирменную продажу. Новинки были представлены публике во время комплексной презентации Могилевской области в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России. «Мы сейчас работаем над созданием весенней коллекции, которая в ближайшее время будет презентована нашим партнерам как в Белоруссии, так и за рубежом», — отметил руководитель фирмы.

«Славянка» является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Белоруссии и специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Ежегодно здесь осваивается производство изделий нового ассортимента, с применением новых видов сырья. Предприятие основано в 1930 году, на данный момент его производственная мощность составляет около 600 тыс. единиц изделий в год.