Новости
НачалоНовостиВ Белоруссии открылось новое импортозамещающее производство
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru

В Белоруссии открылось новое импортозамещающее производство

07.11.2017  15:17

Бобруйская компания «Славянка» начала производство новой импортозамещающей продукции — кожаных курток, сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на агентство «Белта».

Директор предприятия Теймураз Бочоришвили сообщил корреспонденту агентства, что первая партия стеганых курток буквально на днях поступила в фирменную продажу. Новинки были представлены публике во время комплексной презентации Могилевской области в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России. «Мы сейчас работаем над созданием весенней коллекции, которая в ближайшее время будет презентована нашим партнерам как в Белоруссии, так и за рубежом», — отметил руководитель фирмы.

«Славянка» является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Белоруссии и специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Ежегодно здесь осваивается производство изделий нового ассортимента, с применением новых видов сырья. Предприятие основано в 1930 году, на данный момент его производственная мощность составляет около 600 тыс. единиц изделий в год.

Просмотров: 134
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1421 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте