В Белгороде открылась выставка-продажа зимних коллекций одежды и обуви

15.11.2017 15:04

C 15 по 18 ноября 2017 года выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр» проводит Восьмую межрегиональную выставку товаров легкой промышленности «Зимний салон», сообщают организаторы.

Свою продукцию и услуги представят около 180 предприятий из России, Белоруссии, Украины и Монголии. Посетители смогут приобрести одежду для взрослых и детей, изделия из кожи и меха, обувь, белье, чулочно-носочные изделия, галантерею, косметику, парфюмерию, бижутерию, посуду, бытовую технику. Для компаний-участников выставка станет инструментом расширения торгово-экономических связей, продвижения на внутренний и внешний рынки конкурентоспособных товаров из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, создания оптимальных условий для заключения взаимовыгодных договоров между экспонентами и посетителями.

Организаторами мероприятия выступают Департамент экономического развития Белгородской области и выставочно-конгрессный комплекс «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты.