Шестой сезон Каспийской недели моды состоится 9-12 ноября в астраханском Кремле, сообщают организаторы.

В программе – более 50 дизайнеров, показы, лекции, бизнес-встречи и мастер-классы. Среди специальных гостей события – блогеры, стилисты, лекторы. На подиуме будут презентованы яркие коллекции дизайнеров и брендов из Чечни, Ирана, Калмыкии, Монако, Австрии, Белоруссии, Испании, Армении, Украины, Азербайджана.

Целым блоком 11 ноября выступят финалисты международного конкурса «Адмиралтейская игла», проходящего в Санкт-Петербурге. Дизайнерская студия Иньглян из Элисты, созданная в рамках проекта популяризации и продвижения национального калмыцкого костюма, обещает впечатлить всех современной интерпретацией традиционных нарядов 12 ноября. А иранский дизайнер Парванэ Шарафи на открытии, 9 ноября, представит специальную коллекцию Cage of Fox бренда Bonzelfi, цель которого – поддержать борьбу за права животных и прекратить продажу вещей из натуральных меха и кожи.

Но начнется официальная программа 6-го сезона еще раньше, 8 ноября, с Астраханского дня моды, на котором будут представлены коллекции начинающих дизайнеров. Также 8 ноября стартуют деловая и образовательная программы: бизнес-встречи дизайнеров, байеров, СМИ, лекции по истории моды и стилю, круглые столы.

Как всегда, состоится и еще один проект в поддержку молодых талантов – финал Конкурса дизайнеров в рамках Каспийской недели моды. Показ финалистов пройдет в Кремле 10 ноября, заседание экспертного жюри – 11-го, а торжественное награждение – 12-го. Победители конкурса впервые получат не только возможность организации показа собственной коллекции, но и продюсирование от оргкомитета Каспийской недели моды.

Пример такого продюсирования – успехи астраханских дизайнеров Марины Гурвич и Адели Курносовой, чьи бренды всего за несколько месяцев были успешно представлены на неделях моды в Монако, Будапеште, Саратове и Минске.

За три года существования Каспийской недели моды это международное событие, взращенное молодой независимой командой, охватило уже десятки стран: от США до Казахстана, от Италии до Австралии, от Германии до Армении. В октябре этого года Каспийская неделя моды признана лучшим fashion-проектом Европы (по мнению Совета экспертов Европейского модного союза, включая модных специалистов из 11 стран).

Фотографии предоставлены организаторами.