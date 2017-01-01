В Агентстве стратегических инициатив обсудили концепцию «дорожной карты» рынка FashionNet

15.11.2017 07:05

В Агентстве стратегических инициатив в Москве прошло совещание, где обсудили «дорожную карту» рынка FashionNet в рамках Национальной технологической инициативы.

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, заседание возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

В рамках мероприятия обсуждались инициативы представителей бизнеса и экспертного сообщества Ивановской области. По итогам совещания участники договорились выделить сквозное направление - «Комплексная проработка промышленного и технологического развития и системы подготовки кадров для производства на базе Ивановской области». В состав рабочей группы FashionNet предложено включить от Ивановской области представителей компаний «ТДЛ-текстиль», «Протекс» ГК «Русские инвестиции» и «Фаберлик».

Концепция «дорожной карты» предусматривает развитие в России новых, быстрорастущих сегментов рынка обуви, одежды, аксессуаров и домашнего текстиля. Высокотехнологичный рынок FashionNet (индустрии моды и легкой промышленности) является одним из приоритетных направлений Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочной комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Президент России Владимир Путин обозначил НТИ одним из приоритетов государственной политики.



