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Under Armour запустил глобальную кампанию Unlike Any
10.11.2017 15:48
В работе над новой кампанией Under Armour приняли участие современные поэты-декламаторы, сообщается в пресс-релизе бренда.
Unlike Any («Вне всякого сравнения») – это рассказ о выдающихся талантах пяти амбассадоров Under Armour: чемпионки мира по горнолыжному спорту Линдси Вонн, прима-балерины Американского театра балета Мисти Коупленд, чемпионки мира по спринтерскому бегу Наташи Хастингс и двух спортсменок, совсем недавно присоединившихся к Under Armour, – профессиональной каскадерши Джесси Графф и актрисы и чемпионки Китая по тхэквондо Зои Чжан (Чжан Ланьсинь).
«Я верю, что благодаря внутренней силе можно совершить то, что кажется невозможным. Эта кампания – торжество той внутренней силы, которая есть в каждом человеке. Это напоминание каждой женщине, которая недооценивает себя из-за неуместных сопоставлений, что она сильна, уникальна и действительно вне всякого сравнения», – говорит Мисти Коупленд.
Серия рекламных роликов для кампании была снята Джорджией Хадсон из Agile Films в партнерстве с дизайнерской студией Droga 5. Каждый ролик фиксирует движения героинь под разными углами обзора, чтобы в полной мере запечатлеть их атлетизм и подчеркнуть внутреннюю силу, позволившую им добиться больших высот и стать вне всякого сравнения.
Авторы стихов:
«Мы создали женскую коллекцию Under Armour, основываясь на инновационных продуктах, и сопроводили ее рассказом о спортивных достижениях женщин. Мы будем продолжать открывать новые горизонты, шаг за шагом показывая, как женщины заставляют переосмыслять спортивные достижения,и предлагая отличную продукцию, которая отвечает растущим потребностям спортсменок», –пояснила Пэм Кэтлетт, старший вице-президент и генеральный управляющий женской линии Under Armour.
«Каждая из спортсменок, ставшая частью кампании,в корне изменила ожидания и положение дел в своей области. В рамках кампании Unlike Any мы отмечаем высокие достижения и отводим нашим спортсменкам те места, которые им принадлежат по праву, без учета гендерных ролей, ярлыков и традиций, – заявил Адриен Лофтон, старший вице-президент по глобальному управлению брендом Under Armour. – Уникальность нашего подхода в том, что мы создали фильмы, которых от нас никто не ждал; в них звучат талантливые стихи, прославляющие достижения наших спортсменок, эти стихи идут из самой глубины душиих создателей и дают поводдля размышлений. Задача нашего бренда – вдохновлять женщин по всему миру на то, чтобы своей жизнью творить историю; эта кампания – напоминание о том, что мы поддерживаем женщин, мы на их стороне».
Ознакомиться с кампанией в полном объеме и приобрести товары из женской коллекции осень-зима 2017 можно в официальном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис».
Платформа Under Armour Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире онлайн-сообщество поклонников спорта и здорового образа жизни, предлагая широкий спектр приложений, таких как UA Record, Map My Fitness, Endomondo и My Fitness Pal. Головной офис Under Armour расположен в городе Балтимор (штат Мериленд, США). На Фондовой Бирже Нью-Йорка котируются две категории обыкновенных акций Under Armour: акции категории «C» под кодом «UA» и акции категории «A» под кодом «UAA».
Фотографии предоставлены компанией.
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