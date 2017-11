В работе над новой кампанией Under Armour приняли участие современные поэты-декламаторы, сообщается в пресс-релизе бренда.

Unlike Any («Вне всякого сравнения») – это рассказ о выдающихся талантах пяти амбассадоров Under Armour: чемпионки мира по горнолыжному спорту Линдси Вонн, прима-балерины Американского театра балета Мисти Коупленд, чемпионки мира по спринтерскому бегу Наташи Хастингс и двух спортсменок, совсем недавно присоединившихся к Under Armour, – профессиональной каскадерши Джесси Графф и актрисы и чемпионки Китая по тхэквондо Зои Чжан (Чжан Ланьсинь).

«Я верю, что благодаря внутренней силе можно совершить то, что кажется невозможным. Эта кампания – торжество той внутренней силы, которая есть в каждом человеке. Это напоминание каждой женщине, которая недооценивает себя из-за неуместных сопоставлений, что она сильна, уникальна и действительно вне всякого сравнения», – говорит Мисти Коупленд.

Серия рекламных роликов для кампании была снята Джорджией Хадсон из Agile Films в партнерстве с дизайнерской студией Droga 5. Каждый ролик фиксирует движения героинь под разными углами обзора, чтобы в полной мере запечатлеть их атлетизм и подчеркнуть внутреннюю силу, позволившую им добиться больших высот и стать вне всякого сравнения.

Авторы стихов:

Сол Уильямс – американский рэпер, певец и автор песен, актер и поэт, известный оригинальным сочетанием поэзии и альтернативного хип-хопа. Уроженец Нью-Йорка и давний любитель балета, Уильямс раскрывает историю Мисти Коупленд через внутренние переживания и рассказывает, какие системные и социальные барьеры ей пришлось преодолеть, чтобы не только стать первой афроамериканской прима-балериной, но и определить будущее балета.

Коджи Радикал – лондонский музыкант, рэпер и поэт. Широко известен своими пронзительными, емкими стихами и энергичным стилем исполнения. Ритм, характерный для его стихов и музыки, идеально отражает акробатические достижения Джесси Графф.

Доминик Кристина – признанная американская поэтесса, автор и политическая активистка. Удостоена пятью титулами чемпиона Национального поэтического слэма и является единственной участницей, получившая в этом конкурсе звание Чемпиона мира среди женщин. Ее стихи, посвященные Наташе Хастингс, показывают внутренний мир профессионального спринтера, ее внутреннюю борьбу и окончательное преодоление неуверенности в себе.

Аристофан (Пан Вэй Жу) – рэпер из Тайваня, владеющая двумя языками и недавно завершившая совместный проект с певицей Grimes. Ей удивительным образом удалось воплотить в стихотворной форме образ китайской актрисы Зои Чжан, которая добилась славы благодаря непревзойденным способностям в тхэквондо.

«Мы создали женскую коллекцию Under Armour, основываясь на инновационных продуктах, и сопроводили ее рассказом о спортивных достижениях женщин. Мы будем продолжать открывать новые горизонты, шаг за шагом показывая, как женщины заставляют переосмыслять спортивные достижения,и предлагая отличную продукцию, которая отвечает растущим потребностям спортсменок», –пояснила Пэм Кэтлетт, старший вице-президент и генеральный управляющий женской линии Under Armour.

«Каждая из спортсменок, ставшая частью кампании,в корне изменила ожидания и положение дел в своей области. В рамках кампании Unlike Any мы отмечаем высокие достижения и отводим нашим спортсменкам те места, которые им принадлежат по праву, без учета гендерных ролей, ярлыков и традиций, – заявил Адриен Лофтон, старший вице-президент по глобальному управлению брендом Under Armour. – Уникальность нашего подхода в том, что мы создали фильмы, которых от нас никто не ждал; в них звучат талантливые стихи, прославляющие достижения наших спортсменок, эти стихи идут из самой глубины душиих создателей и дают поводдля размышлений. Задача нашего бренда – вдохновлять женщин по всему миру на то, чтобы своей жизнью творить историю; эта кампания – напоминание о том, что мы поддерживаем женщин, мы на их стороне».

Ознакомиться с кампанией в полном объеме и приобрести товары из женской коллекции осень-зима 2017 можно в официальном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис».

Фотографии предоставлены компанией.