08.11.2017 22:14

С 8 по 12 ноября в Глазове пройдет «Всероссийская ярмарка», сообщают «Новости Глазова».

Свою продукцию представят более 80 предприятий из разных регионов России и Белоруссии. Впервые в Глазове можно будет приобрести товары от производителя кожаных сумок из Санкт-Петербурга. Каждая модель делается из дизайнерской кожи в ограниченном количестве. Будут представлены рюкзаки, дамские сумки, мужские портфели.

На ярмарке посетители увидят верхнюю одежду от российских, финских и немецких производителей, самарские меховые унты, домашний трикотаж, уникальные волгоградские и оренбургские пуховыми изделиями, кировские деревянные конструкторыми, текстиль из Ирана и Костромы, монгольский кашемир и многое другое.

Покупателей ждет розыгрыш бытовой техники и подарков от «Всероссийской ярмарки».



