Дизайнеры Riga Fashion Week 30 и 31 октября предложат
приобрести одежду из новых коллекций прямо с подиума Недели моды, сообщают
организаторы.
В последние годы в мире развилась тенденция дизайнерам
предлагать свои новейшие творения в продажу сразу после демонстрации на Неделях
моды, а не как это принято, когда весенне-летние коллекции, например,
появляются в магазинах только в конце зимы следующего года. В международной
терминологии такая практика называется see now, buy now (в переводе с
английского языка – «вижу сейчас, покупаю сейчас»). Также и участники рижской Недели
моды, как и в прошлом сезоне, объединятся в pop-up мероприятии и сразу после
RFW, 30-31 октября, предложат приобрести одежду из новых коллекций в своих
магазинах-студиях:
- Anna Led, Берга Базарс, ул.Дзирнаву 84
- AntiStar, ул.A. Пумпура 3
- Bulichev, бульв.З.А.Мейеровица 4
- Katya Katya, салон “6.septembris”, ул.Муцениеку 7
- Natālija Jansone, ул.Яня 3
- Nóló, т/ц Spice, ул.Лиелирбес 29, м т/ц Galerija Centrs, ул.Аудею 16
- One Wolf, ул.Лачплеша 10-4
- QooQoo, ул.Мартас 8
В свою очередь, в магазине BOLD Concept Store на ул.Базницас 18a можно будет
приобрести наряды сезона весна-лето 2018 от дизайнеров Atis Artemjevs, Dace
Bahmann и KULT. Понравившиеся на показе наряды марки Talented можно будет
приобрести онлайн уже во время модного показа в интернет-магазине talented.company и вплоть до 3 ноября.
Модные детские бренды Paade Mode (ул.Силмачу 4) и Aristocrat Kids
(ул.Вагону 23) также предложат заинтересовавшимся покупателям сделать
предварительный заказ на понравившиеся детские наряды во время модного показа.
Напоминаем, 27-я рижская Неделя моды пройдет с 24 по 28
октября.