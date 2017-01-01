Трудовой спор в компании Zara набирает обороты

14.11.2017 11:11

Трудовой спор, возникший на фоне задержки заработной платы сотрудникам турецкого подразделения компании, принял новый оборот, сообщает агентство Infox.

Работники турецкой компании-производителя одежды Zara нашли необычный способ напомнить начальству о задолженности по выплате заработной платы. Они заходили в фирменные магазины марки в Стамбуле и оставляли в одежде записки с надписью: «Я произвел вещь, которую вы собираетесь купить, но мне за это не заплатили».

В июне 2016 года компания Bravo Textil, производящая одежду для брендов Zara, Mango и Next, закрылась. Работники фабрики остались без зарплаты за три последних месяца и выходных пособий. Общая сумма задолженности перед работниками составила 570 тысяч фунтов стерлингов, а собственник компании покинул страну, так и не выплатив эту сумму. Многочисленные попытки работников добиться справедливости не принесли результата. После появления записок представители бренда сообщили, что в ближайшее время будет создан фонд, который обеспечит возмещение убытков и покроет расходы на выплату зарплаты и выходного пособия бывшим сотрудникам компании.