В III квартале 2017 года в ТРЦ «Мозаика» открылось более 20 новых магазинов и кафе, сообщает управляющая компания JLL.

Заполняемость центра за отчетный период составила порядка 70% от GLA, суммарная площадь новых магазинов насчитывает 8 000 кв. м. С июля по сентябрь посещаемость торгового центра превысила 2 000 000 человек. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Открытие новых магазинов способствовало росту покупательского трафика и активности, несмотря на традиционный для этого сезона период спада.

Прежде всего, увеличилось число крупных арендаторов. Сегмент кафе и ресторанов пополнился такими операторами, как «Суши Wok», «iКафе», Coffee Way, «Мясо и овощи». В сегменте бытовой техники и электроники открылись магазины «DNS Гипер», Samsung, «Билайн». В категории fashion появились известные бренды O'stin, «Спортмастер», Funday, Redmond, «Мr.Сумкин», ELIS, Friday Shoes, Kadiz и другие.

Одна из крупнейших торговых сетей Zolla впервые представлена в обновленном дизайнерском формате, отличном от остальных магазинов сети. Площадь магазина в ТРЦ «Мозаика» составила 700 кв. м.

Также были открыты такие магазины, как: зоомагазин «Сами с усами», магазин текстиля для дома Arya Home, магазин азиатских продуктов «Азбука Азии», фирменный магазин детской обуви «Котофей», студия красоты Eco Beauty.

Основной причиной роста арендаторской активности стали новые лизинговая и маркетинговая стратегии ТРЦ. Маркетинговая стратегия включает частичный редизайн торгового центра, в рамках которого полностью укомплектованы комнаты матери и ребенка, увеличено количество посадочных мест в зоне фуд-корта, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и улучшению подъездных путей на автомобиле.

ТРЦ «Мозаика» (GBA — 134 тыс. кв. м, GLA — 68 тыс. кв. м) расположен по адресу ул. 7-я Кожуховская, д. 9 — на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города. ТРЦ имеет прямой выход к транспортно-пересадочному узлу «Дубровка» и одноименной платформе Московского центрального кольца.

Девелопером ТРЦ «Мозаика» является компания «ОСТ Девелопмент», собственником — ООО «Кожуховская-Инвест», генеральным подрядчиком выступил Renaissance Construction. Авторство архитектурной концепции принадлежит американскому бюро Altoon + Porter Architects, а дизайн и интерьер торгового комплекса разработан европейской компанией Bird’s Eye View. Управляющая компания — JLL.