В торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» в начале следующего года начнет работу магазин «Домаркет», сообщает компания Knight Frank.

Федеральная сеть товаров для дома «Домаркет» стала якорным арендатором торгового центра «Бутово Молл», арендовав помещение площадью 920 кв. м. Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила брокером сделки, представив в ней интересы девелопера. Открытие магазина запланировано на начало 2018 года.

Сеть товаров для дома «Домаркет» позиционируется в среднем ценовом сегменте, ассортимент ритейлера включает в себя посуду, текстиль, хозтовары, кухонные принадлежности и товары для интерьера. В «Бутово Молле» откроется 16 магазин сети.

Торговый центр «Бутово Молл» расположен в Чечерском проезде, в Южном Бутове, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Бунинская аллея». Запуск второй очереди объекта запланирован на IV квартал 2017 года. В 20-минутной зоне охвата ТРЦ «Бутово Молл» в настоящее время проживает более 350 тыс. человек, а также ведется строительство жилья общей площадью свыше 4,6 млн кв. м. Арендопригодная площадь торгового центра составляет 60 тыс. кв. м. В составе торгового центра работает гипермаркет (13,6 тыс. кв. м), будут открыты магазин бытовой техники и электроники (1,2 тыс. кв. м), детских товаров (1,2 тыс. кв. м), многозальный кинотеатр (4 тыс. кв. м), рестораны, кафе и фудкорт (3,5 тыс. кв. м), а также 200 магазинов. Эксклюзивными брокерами по сдаче в аренду помещений в «Бутово Молле» являются компании Knight Frank и «Магазин магазинов». На сегодняшний день подписаны договоры аренды на площадь более чем 25 тыс. кв. м, в том числе с такими международными операторами как H&M, Bershka, Koton, Uniqlo.

Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank, отметил: «Концепция магазина «Домаркет» удачно вписывается в потребности целевой аудитории района – вокруг строится много нового жилья, покупатели – люди со средним достатком, соответственно, формат будет востребован жителями, а для торгового центра «Бутово Молл» магазин станет одним из якорей, генерирующих трафик».

Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнером, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 418 офисов в 60 странах мира. Более 15 000 сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России.