В торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» 15, 16 и 17 октября прошли отборочные туры проекта «Ты – звезда!», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Каждый день, помимо постоянных членов жюри, лучших исполнителей выбирали звездные гости и профессионалы своего дела: Анастасия Стоцкая, Сергей Зверев, Диана Гурцкая, Прохор Шаляпин, Елена Максимова, Анжелика Агурбаш, Согдиана и другие. Ведущим мероприятия был шоумен Дмитрий Писарев.

По итогам отборочных туров, жюри определило 16 финалистов, которые получили ценные призы от партнеров мероприятия и возможность выступить на Гранд-финале конкурса 27 ноября на одной из лучших концертных площадок Москвы.

В этот раз зрители выберут 8 победителей: в течение 10 дней проголосуй за понравившегося исполнителя на официальном сайте конкурса. Самого талантливого и удачливого участника ждет гран-при конкурса – сертификат на 10 000 $ от продюсерского центра Малахова и возможность записать дуэт с настоящей звездой.

Конкурс молодых исполнителей «Ты – звезда» был создан продюсерским центром Алексея Малахова, чтобы открыть новые имена и дать возможность талантливым артистам проявить себя. Идея его проведения принадлежит композитору Алексею Малахову и оперной певице Олесе Лагутиной, которые выступили продюсерами проекта и бессменными членами жюри.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».



