Trend Island презентовал осенние новинки брендов, представленных в универмаге, сообщает пресс-служба компании.

В этом сезоне российские бренды предлагают обновить гардероб яркими красками. Мужские бомберы, толстовки и теплые куртки представлены во всех оттенках красного, бордо и синего. Для женской аудитории бренды предлагают подборку вещей в классическом стиле с добавлением ярких акцентов.

Универмаг Trend Island расположен на 3 этаже ТЦ «Авиапарк», по адресу: Ходынский бульвар, 4.

Фотографии предоставлены пресс-службой Trend Island.