07.11.2017 07:26

С 1 ноября 2017 года в России введены новые правила по охране труда в легкой промышленности, говорится в сообщении Союзлегпрома. Правила обязательны для исполнения работодателями — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.

Новые правила по охране труда в легкой промышленности устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при:

- организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством и отделкой тканей и трикотажа,

- производстве нетканых материалов, прядении,

- производстве текстильных изделий и одежды,

- обработке кожевенного сырья, дублении и отделке кожи,

- выделке и крашении меха,

- производстве одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.

Так, «начать или продолжить работу в сфере легкой промышленности теперь смогут только те сотрудники, которые прошли обучение по охране труда и проверку этих знаний. Все остальные к производству допущены не будут».

«Работники, выполняющие обязанности, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев — проверку соответствующих знаний», — говорится в постановлении правительства.