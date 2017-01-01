Topshop представил коллаборацию с Бейонсе

Певица Бейонсе создала линию спортивной одежды Ivy Park при поддержке владельца марки Topshop Филиппа Грина, сообщается в пресс-релизе компании.

Главными героями новой коллекции стали: актриса Лаверна Кокс — звезда сериала «Оранжевый — хит сезона», модель Грейс Бол, танцовщица Карен Макдональд и модель Суффран Ральф. У каждого — «своя история, все очень разные, но их объединяет уверенность и самосознание».

«Главная задача новой коллекции Ivy Park — показать уникальность каждого человека. Истинная красота и сила идут изнутри, это часть характера. Стандартов красоты не существует», — комментирует Бейонсе.

Продажи коллекции стартуют в конце ноябре 2017 года в более чем 50 точках по всему миру, включая магазины Topshop по всему миру, Topshop.com, Nordstrom, Zalando, Net-a-porter.com, Selfridges и многие другие.

Линия Ivy Park — уже в продаже в Topshop, ТРЦ «Европейский».

Бренд Topshop имеет 319 магазинов в Великобритании, а также 137 международных франшиз, действующих в 40 странах мира. Сайт Topshop.com привлекает в среднем более 4,5 млн посещений в неделю, около 400 новых продуктов появляются на сайте еженедельно и доставляются в 110 стран. Он предоставляет транзакционные платформы для Великобритании, США, Германии, Франции, а также для четырех крупнейших азиатских рынков: Сингапура, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

Фотографии предоставлены компанией.