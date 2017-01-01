Stuart Weitzman презентовал вторую коллаборацию с Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Презентация второй совместной коллекции Stuart Weitzman и Джиджи Хадид состоялась 15 ноября в бутике Stuart Weitzman Soho, сообщается в пост-релизе компании.

Бренд уже не первый раз сотрудничает с супермоделью — лицом рекламной кампании FW 2017. На этот раз результатом коллаборации явились две эксклюзивные модели обуви — Eye Love и Eye Love More. Это остроносые мюли, которые стали первым проектом нового креативного директора бренда Stuart Weitzman Джованни Морелли. Совместно с Джиджи Хадид, Морелли модифицировал существовавший ранее силуэт до варианта, отражающего стиль супермодели и ее любовь к мюлям.

Джиджи Хадид вдохновил ее талисман evileye — глаз от сглаза. Модель Eye Love — это замшевые мюли, доступные как в бежевом, так и в темно-синем цвете с символом глаза только на правой ноге. Они отражают минималистичную эстетику супермодели. Вторая модель замшевых мюль — Eye Love More, которая выполнена в сером цвете, отражает игривость Джиджи своим смелым рисунком — мозаикой из глаз на обеих ногах.

Упакованные в фирменные коробки с автографом Джиджи мюли доступны исключительно в фирменных магазинах бренда и на таких сайтах, как Moda Operandi и Lane Crawford.

«Символ глаза должен защищать обладателей мюлей от негативной энергии. А забавная расцветка обуви напоминает мне, для чего мы разработали эту обувь — на деньги, собранные с продаж этих моделей, мы, совместно с благотворительной организацией Pencils of Promise, обязуемся построить три школы для детей. Выгляди хорошо, делай добро!», — говорит Джиджи Хадид.

Анонсировал продажу обуви короткометражный видеоролик с Джиджи Хадид в главной роли, который можно посмотреть на сайте бренда. Режиссировал видеоролик «Сезон любви» Камерон Дадди, снявший ранее музыкальный видеоклип на композицию Uptown Funk с участием Марка Ронсона, Бруно Марса и басиста кантри-трио Midland.

Stuart Weitzman является мировым лидером в производстве дизайнерской обуви, имеет 81 розничный магазин по всей Северной Америке и Европе. Обувь марки также можно приобрести через лицензированные международные магазины, магазины розничной торговли и специализированные магазины и сайты электронной коммерции в США, Канаде, Европе, Китае и Гонконге. Обувь и аксессуары Stuart Weitzman продаются в более чем 70 странах. Stuart Weitzman принадлежит компании Tapestry, Inc.

Фотографии предоставлены компанией.