24.10.2017 07:13

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил индустриальный парк «Родники», говорится в сообщении областной администрации.

Глава региона посетил текстильные производства, а также провел встречу с руководителями ведущих предприятий легкой промышленности региона. На сегодняшний день в индустриальном парке работает 60 резидентов, в том числе 38 компаний производственного профиля. Трудоустроено порядка двух тысяч человек. За первое полугодие этого года резидентами парка произведено продукции на сумму 1,6 млрд рублей, или 108% к уровню 2016 года.





Станислав Воскресенский осмотрел «зеленую площадку», на которой будет размещена вторая очередь индустриального парка. Территория площадью 44 га полностью обеспеченна сетями инженерно-технических коммуникаций, первый резидент уже приобрел более десяти гектаров земли под строительство нового производства.

Также Станислав Воскресенский познакомился с деятельностью якорного резидента индустриального парка «Родники» компании «Нордтекс». Здесь специализируются на выпуске тканей со специальными свойствами для спецодежды, домашнего текстиля, мебельных тканей. Летом 2016 года компанией запущено импортозамещающее производство махровых изделий. Проект также реализован с привлечением средств Фонда развития промышленности: займ ФРП составил 466 млн рублей, при этом общий объем инвестиций оценивается почти в 700 млн рублей. Новое производство позволило создать 160 рабочих мест. На сегодняшний день здесь ежемесячно производится более 250 тысяч махровых изделий. Предприятие намерено занять до 20% общего объема российского производства аналогичной продукции, отметил Юрий Яблоков. Кроме того, председатель Совета директоров ГК «Нордтекс» продемонстрировал главе региона участок по производству штор и портьерных тканей с использованием цифровых текстильных принтеров.

После этого Станислав Воскресенский посетил предприятие «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр». Первая технологическая линия компании позволяет обрабатывать более 60 тыс. кубометров одноразовых медицинских изделий в год, что полностью удовлетворит существующий спрос на стерилизацию медизделий в Ивановской и Владимирской областях. Кроме того, компания планирует расширять рынки сбыта в регионах Центрального федерального округа.





Резидент ИП «Родники» компания «Протекс» реализует импортозамещающий проект по производству флисового (синтетического) трикотажного полотна общей стоимостью 429 млн рублей. Проект реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности, займ ФРП составил 300 млн рублей. Директор «Протекса» Иван Петров рассказал главе региона, что компания планирует занять свыше 6% российского рынка в своем сегменте и наладить экспорт продукции. Станислав Воскресенский осмотрел установленное технологическое оборудование. В настоящий момент все оно смонтировано на площадке, проходят пусконаладочные работы. Начало продаж первой продукции запланировано на конец 2017 года с постепенным ростом объемов производства до 3,6 млн погонных метров в год.



