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Springfield опубликовал подборку Halloween из актуальной коллекции

23.10.2017  10:20

Бренд Springfield представил специальную подборку вещей и аксессуаров из коллекции осень-зима 2017/2018, посвященную Хеллоуину, сообщает компания.

Springfield насчитывает 804 точки продаж и 51 корнер в 69 странах и принадлежит Cortefiel Group, лидирующей fashion-компании, которая включает более 2081 магазина в более чем 86 странах мира и представляет 4 собственных бренда: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield и Women’secret.

Фотографии предоставлены компанией.

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