08.11.2017 07:14

«Обувь России» выплатила третий купон по облигациям серии БО-07 в размере 34,4 млн руб., говорится в сообщении ритейлера. Выпуск бумаг осуществляла компания «Обувьрус», которая входит в группу.

Общая сумма выплат составила 34 405 480,00 руб. (68 810,96 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 13,8% годовых. Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода.

Бонды серии БО-07 в объеме 1 млрд рублей «Обувь России» разместила 26 января 2017 года на Московской Бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 500, номинальная стоимость — 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет пять лет, предусмотрена оферта через три года.

Сейчас в обращении на Московской бирже находятся три выпуска биржевых облигаций «Обуви России» БО-01, БО-06 и БО-07 на общую сумму 3,5 млрд руб.