27.10.2017 18:04

26 октября в Северной столице состоялась пресс-конференция, посвященная проведению первого Международного форума моды (МФМ) в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 4 ноября в центре дизайна Artplay.

Пресс-конференцию провели председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, президент Международного форума моды Виктор Игнатьев, креативный директор Международного форума моды Людмила Патрушева, директор Центра дизайна Artplay SPb Руслан Чернобаев, вице-президент Союза дизайнеров Виктория Семенова.

Форум состоится под патронажем Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга.

Масштабное инновационное мероприятие соберет лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Эльгиз Качаев отметил, что данное мероприятие еще одна часть, многолетней государственной системной программы, направленной на развитие и поддержку молодых дизайнеров и продвижение Санкт-Петербурга, как креативной столицы и центра концентрации индустрии моды.

Виктор Игнатьев рассказал, когда зародилась и как реализовывалась идея мероприятия. «Год назад, в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о создании креативного пространства на Красногвардейской площади для развития креативных индустрий. Последний экономический форум дал старт проведению мероприятия при поддержки города и минпромторга. На базе Artplay SPb был создан арт-кластер, фешн «инкубатор». Форум моды является первым мероприятием для создания некой платформы – базы, на которой будут встречаться и обмениваться опытом дизайнеры и производители со всей России и зарубежья. Приглашены бизнес сообщества, производители тканей, компании занимающиеся маркетингом и продвижением продукции, в том числе приедут коллеги из Узбекистана и представят свою отрасль легкой промышленности. Идея форума - объединить многочисленные звенья индустрии, чтобы продукты, создаваемые нашими дизайнерами, находили практическое применение, как на российском, так и на зарубежном рынке потребления», - отметил Виктор Игнатьев.

«Именно здесь и сейчас открывается окно для самореализации и самотворчества», - подчеркнула Людмила Патрушева.

Директор центра дизайна Artplay SPb Руслан Чернобаев рассказал о о программе форума. «Официальная программа МФМ стартует 1 ноября под лозунгом - «Изменения в индустриальном рынке легкой промышленности происходят здесь и сейчас!» Второй день - креативный день, его основная идея: «Петербург - креативная столица России». Третий день посвящен различным образовательным программам, включающий в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы, дебаты, круглые столы и выступления в формате ted talks (переговоры). Четвертый день сконцентрирует развлекательные мероприятия и дизайнерскую распродажу. Более 100 брендов подали заявки на участие в мероприятии» - сообщил Руслан Чернобаев.

Структура программы МФМ будет состоять из трех блоков: образовательного, практического и культурно-развлекательного. На протяжении всех дней Форума будут обсуждаться актуальные вопросы производства, технологий и дизайна, образования и продвижения в модной индустрии. «Приглашены ректоры профильных вузов, успешные дизайнеры и известные блогеры», - сообщила вице-президент Союза дизайнеров Виктория Семенова.

Организаторы подчеркнули, что надеются на успешное ежегодное регулярное проведение мероприятия МФМ.

Масштабное инновационное мероприятие соберет лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.