Презентация линеек s.Oliver, s.Oliver Black Label и Q/S Designed by прошла в рамках пресс-дня s.Oliver 17 октября, сообщается в пост-релизе компании.

Женская коллекция s.Oliver встречает весенне-летний сезон 2018 денимом, трендом на color-block, интересными вариантами отделки, насыщенными цветами и оригинальными силуэтами. Топы с принтами и графическими элементами, актуальные в этом сезоне миди-юбки, стильные куртки и пальто из денима, свитшоты и кардиганы из джерси – в коллекции SS18 есть все составляющие повседневного ready-to-wear образа.

Мужская коллекция s.Oliver сезона весна-лето 2018 вдохновлена идеей постоянного движения вперед. Дизайнеры использовали комфортные ткани и материалы в традициях уличной моды: урбанистический дух прослеживается в технологичных дизайнах легких курток без подкладки, худи с капюшоном и укороченных брюк.

Женская коллекция s.Oliver Black Label сезона весна-лето 2018 продолжает следовать актуальному тренду на женственность, перенося его как на повседневную, так и на офисную одежду. В коллекции можно встретить как ткани в стиле легендарных твидовых костюмов Chanel и оборки в осовремененном викторианском духе, так и изысканные воланы и романтические цветочные принты.

Новая мужская коллекция s.Oliver Black Label отличается широким разнообразием моделей, которые можно комбинировать между собой.

В коллекции Q/S Designed by весна-лето 2018 дизайнеры сразу расставили несколько стилистических акцентов: в начале весны они предлагают перемещаться по каменным джунглям мегаполиса в удобной и комфортной одежде, следовать тренду на многослойность и не стесняться примерять на себя яркие модели с элементами streetwear и говорящими принтами. С приближением тепла Q/S designed by обращается за вдохновением к Японии: классические японские паттерны и необычный дизайн моделей из денима призваны обновить гардероб и придать повседневным образам уникальности. А в летнюю жару бренд предлагает мысленно переместиться в приятную атмосферу летних музыкальных фестивалей и с легкостью сочетать модели под настроение.

Созданная в 1969 году Берндом Фрайером компания s.Oliver Group в течение нескольких десятилетий стала одним из ведущих европейских предприятий модной индустрии. В 2014 году оборот концерна составил 1,65 миллиарда евро. Его общий кадровый состав в разных странах мира составляет 7600 работников. Первый магазин компании открылся в Вюрцбурге в 1969 году под вывеской Sir Oliver, основателем компании является Бернд Фрайер (Bernd Freier). В 1978 году бренд получил свое нынешнее название – s.Oliver. Помимо таких марок, как s.Oliver Red Label, s.Oliver Black Label и Q/S designed by, в портфолио предприятия входят марки Comma и Liebeskind Berlin.

Фотографии предоставлены компанией.