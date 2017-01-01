«Шуйские ситцы» и «Ивановоискож» получили займы Фонда развития промышленности

17.11.2017 07:15

Экспертный совет Фонда развития промышленности утвердил выделение льготных кредитов двум предприятиям из Ивановской области, говорится в сообщении областной администрации. Общая сумма займов ХБК «Шуйские ситцы» и «Ивановоискож» превысит 350 млн рублей.

В настоящее время с участием Фонда развития промышленности в регионе реализуется пять импортозамещающих проектов, на которые фонд выделил порядка 1,5 млрд рублей. Общая стоимость проектов превышает 2,5 млрд рублей. Ранее займы на льготных условиях получили компании «ИЗТС», «Праймтекс», «Протекс», «ХБК «Навтекс», «Мануфактура Балина».

ХБК «Шуйские ситцы» получит деньги на инвестпроект, который предполагает установку на предприятии современного ткацкого и отделочного оборудования. Модернизация позволит предприятию выпускать тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения. Ткани будут соответствовать мировым аналогам при значительно меньшей стоимости. Продукцию планируется экспортировать в страны ЕС. Сейчас на экспорт приходится 9% от общего объема продаж «Шуйских ситцев».





Из новых тканей в Шуе будут отшивать комплекты постельного белья, а спецткани пойдут на изготовление рабочей одежды с защитными свойствами для работников нефтяной и газовой промышленности, энергетики, химической и атомной отраслей.





Заявленная в Фонд развития промышленности стоимость проекта - 1,35 млрд рублей. 250 млн руб. в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга. Свыше 400 млн рублей составят инвестиции самой компании.





Проект «Ивановоискож» также предполагает оснащение производства современным технологическим оборудованием для нанесения полимерных покрытий на тканевые основы. Запуск новой линии позволит предприятию выпускать продукцию с различными вариантами покрытий и отделок шириной до 3,2 м, в том числе, не имеющую аналогов российского производства. На сегодняшний день большую часть российского рынка занимают тентовые материалы импортного производства, на отечественные материалы приходится менее половины рынка.





Качество тентовых материалов с ПВХ-покрытием, запланированных к выпуску в рамках проекта, будет соответствовать международным стандартам. С привлечением льготного займа ФРП компания планирует наладить ежегодный выпуск более 5 млн кв. м конкурентоспособных высококачественных тентовых материалов.

Заявленная стоимость проекта - 467,6 млн рублей. Экспертным советом ФРП компании одобрен займ в сумме 103,6 млн рублей, эти средства пойдут на оплату части аванса по договору лизинга. Собственные средства предприятия, вложенные в реализацию проекта, составят 86 млн рублей.





ФРП предоставляет займы под 1% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.