В тематическом лукбуке «Бюстье», посвященном празднику Halloween, представлен «провокационный образ королевы ночи», говорится в сообщении компании.

Сеть магазинов женского белья «Бюстье» входит в состав компании «РозТех» наряду с сетями «Дикая орхидея», «Dефиле», «Гранд Дефиле» (суммарно 160 магазинов), а также интернет-магазином shop.wildorchid.ru.

«РозТех» имеет дизайн-конструкторское бюро, которое разрабатывает коллекции для собственных брендов. Компании принадлежат две фабрики. В 2017 году ООО «РозТех» планирует открытие еще одной производственной площадки в Рославле с пилотной мощностью один млн. единиц продукции в год.

Ежегодно «РозТех» производит более 1,5 млн. единиц продукции, а реализует — более четырех млн.

Фотографии предоставлены компанией.