Показ новой коллекции от Sergey Sysoev состоялся на подиуме московской Недели моды 26 октября, сообщает пресс-служба бренда.

Напомним, дизайнер Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России (2006), член международной ассоциации «Союз дизайнеров» (1997), создатель бренда Sergey Sysoev (1996) и второй линии марки Sysoev (2010), лауреат премий Fashion TV, Puretrend, «Tиссура», Кубок мэра Москвы, Glent in mirror.

Фотографии предоставлены компанией.