При создании проекта «Творчество свободы» команда Canoe объединила авторский дизайн, абстрактную живопись и художественную фотографию в режиме реального времени, сообщается в пресс-релизе компании.

На съемочной площадке модели в авангардных нарядах от молодых дизайнеров находились за стеклом, на которое иллюстратор широкими мазками наносил абстрактные красочные рисунки. Фотографу предстояло поймать лучшие моменты в творческом потоке. Руководила процессом креативный директор Екатерина Мельникова, которая собрала все элементы в единую картину.

«Арт-проект «Творчество свободы» - это художественная история о том, что творческая энергия неуловима, но всегда рядом. Ее нельзя определить сложными терминами, но можно почувствовать. Ее нельзя загнать в рамки, она свободна. Ей нельзя дать оценку, но в ней можно найти свое отражение. Творческая энергия — то, что соединяет нас, вопреки всем различиям», комментируют представители Canoe.

Коллекция Canoe текущего сезона подчинена линейке Premium, которая объединила в себе актуальные силуэты, фактуры и оттенки. Отдельным фронтом выступают береты, трикотажные кепи и шляпки из суперкид мохера с добавлением полиамида, придающего элегантный жемчужный блеск. Традиционные шапки-бини, не сдающие своих позиций несколько лет подряд, стали объемнее, благодаря использованию буклированных пряж, вкраплению люрекса и пайеток, крупной вязке и большим отворотам. Неожиданным можно назвать триумфальное возвращение пушистой ангорки, задействованной во многих моделях. Для такой фактуры дизайнеры выбрали пастельные оттенки, подчеркнув нежность каждого изделия.

Проект «Творчество свободы» реализован при содействии молодых российских дизайнеров INS, Elenmock, Deepflow, Toto корпорации Freshblood, создателями которой являются кураторы Британской высшей школы дизайна.

Российский бренд головных уборов Canoe представлен на рынке с 1996 года. Canoe уже 20 лет создают головные уборы, постоянно экспериментируя со стилем в рамках мировых сезонных трендов. Сегодня марка представлена в Stockmann, ЦУМ, Lamoda, Wildberries, Quelle и др. Марка производит свою продукцию на территории России из более 80 видов элитных итальянских пряж, которые наряду с Canoe используют такие мировые бренды, как Zegna, MaxMara и Gucci, и порядка 10 инновационных технологий.

Фотография предоставлена компанией.



