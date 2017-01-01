Россия подала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо — 2025» в Екатеринбурге

20.11.2017 07:16

В Екатеринбурге может пройти всемирная выставка «Экспо — 2025». Соответствующую заявку презентовала делегация российского заявочного комитета выставки на 162-й сессии Генеральной ассамблеи международного бюро выставок в Париже.

Темой заявки Россия предложила сделать «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Ее представил возглавляющий делегацию министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Также в состав делегации, говорится в сообщении Минпромторга, вошли глава заявочного комитета «Экспо — 2025» Светлана Сагайдак, журналист и телеведущий Владимир Познер и балерина Илзе Лиепа.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что государство сделает все возможное для обеспечения безопасного, комфортного и продуктивного пребывания участников выставки.

Важным аргументом стало заявление российской делегации о размере выделенной под будущую выставку «Экспо — 2025» площади. Она составит 555 гектаров, что сделает ее самой большой за всю историю проведения всемирных выставок.

В планы по созданию инфраструктуры входит выставочная площадка на 184 га с павильонами для участников, а остальные 316 га будут выделены под развлекательные площадки, медиацентр, павильоны организационного комитета и неправительственных организаций, логистические объекты, парковку и т.д.

Согласно данным сметы, операционные расходы покроются за счет выручки от продажи билетов и ведения коммерческой деятельности.