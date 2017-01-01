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Роскачество: Высокая цена мужской кожаной обуви вовсе не гарантирует ее качества

15.11.2017  07:10

Российская система качества (Роскачество) провела исследование мужской кожаной обуви. Лабораторные испытания прошли 30 торговых марок мужской обуви из натуральной кожи наиболее популярных на российском рынке брендов, говорится в сообщении ведомства.

В числе исследованных брендов были Ralf Ringer, Pazolini, Pierre Cardin, Chester, Ecco, Francesco Donni, Geox, Mascotte, Baldinini, Rieker, «Парижская коммуна», Salamander, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Marks&Spencer, Aldo, Zenden и Tomas Munz.

Пять изученных экземпляров обуви были российского производства, 11 – китайского, четыре – из Италии, три – выпущены в Германии, два – в Индии, два – в Португалии, и по одному образцу из Камбоджи, Румынии и Турции.

Туфли и полуботинки исследовали по 40 показателям качества и безопасности: на токсичность, качество пошива, гибкость, прочность, деформацию, а также действительно ли она изготовлена из натуральной кожи.

Как отметили в организации, с токсичностью у мужской обуви проблем нет, но хорошо сшиты не все образцы, и цена товара вовсе не гарантирует его качества.

Обувь четырех торговых марок признана товарами повышенного качества. Лидерами стали полуботинки мужские торговых марок «Парижская коммуна» (производство Россия), Zenden (Китай), Hugo Boss (Германия), Clarks Tilden Plain (Индия).

Качественными товарами названы товары еще 15 брендов, включая Fabi, Freccia by Tervolina, Geox, Ecco, Mascotte. Mango Man, Tomas Munz, Tommi Hilfiger, s.Oliver, Zara, Marks&Spencer, Bata, TJ Collection, Rieker, Юничел.

Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением правительства по инициативе Минпромторга.

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