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«Ракета» выпустила часы в память о жертвах Октябрьской революции
02.11.2017 11:27
Черные часы «Революция» с капелькой крови символизируют кровь всех погибших в трагических событиях 1917 года, сообщает компания.
Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.
Видео предоставлено компанией.
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