26.10.2017 07:21

В Торгово-промышленной палате РФ прошло совместное заседание комитета по предпринимательству в легпроме, отраслевой комиссии РСПП и Союзлегпрома.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, модератором выступил глава отраслевой организации Андрей Разбродин.

В обсуждении повестки заседания выступили учредитель «Квест-А» Марат Халкечев; генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич; генеральный директор текстильной мануфактуры «Васильев и Партнеры» Антон Васильев и другие представители отрасли.

Как отметил Андрей Разбродин, открывая заседание, представителям отрасли необходимо по-новому выстроить работу с российскими таможенным органами и странами-участниками ЕАЭС. От этого, по его мнению, зависит эффективность работы легкой промышленности страны и перспективы дальнейшего развития.

В свою очередь, президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин подчеркнул, что до вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза осталось чуть более двух месяцев. Этот документ является вторым по важности после договора о создании Евразийского экономического союза.

По словам Дмитрия Курочкина, главное нововведение Кодекса – существенное упрощение таможенных процедур и перевод их в электронный вид с целью исключения воздействия человеческого фактора. В настоящее время во всех странах ЕАЭС документ направлен в парламенты и таким образом начата процедура его ратификации. Создается единый механизм администрирования таможенных, налоговых и иных платежей, получает развитие институт маркирования товаров, проводится работа по созданию условий, исключающих применение схем уклонения от уплаты платежей, отметил вице-президент ТПП РФ.

Тему продолжил председатель совета ТПП РФ по таможенной политике, советник президента ТПП РФ Георгий Петров. Он констатировал, что в Российской Федерации идет разработка федерального закона «О таможенном регулировании», проходящем на данном этапе межведомственное согласование. ТПП РФ принимает активное участие в работе авторитетного органа - экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России, напомнил участникам совместного заседания Георгий Петров.

Он призвал представителей предприятий текстильной отрасли и легкой промышленности – членов Комитета к активной работе в составе совета с целью донесения своих вопросов до руководства таможенных органов и совместного поиска путей их решения. Руководителям компаний и предприятий необходимы общие знания того, что содержит Таможенный кодекс ЕАЭС и закон о таможенном регулировании, что послужит началу диалога между таможенными органами и предпринимателями, подытожил Георгий Петров.