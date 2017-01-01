Продажи алмазов компанией «Алроса» упали в октябре на 24%

13.11.2017 07:19

Согласно данным алмазодобывающей компании, в октябре 2017 года «Алроса» реализовала алмазов на 326,7 млн долларов.

Таким образом, показатель продаж оказался на 24,2% ниже аналогичного за октябрь 2016 года.

Одновременно реализация бриллиантов в стоимостном выражении составила 10,9 млн долларов, а это на 32,9% больше, чем в октябре прошлого года.

В январе-октябре 2017 г. продажи «Алроса» в денежном выражении достигли 3,695 млрд долларов. Общая стоимость реализованных алмазов составила 3,616 млрд долларов, бриллиантов — 79 млн долларов.