23.10.2017 07:15

В Политехническом колледже Республики Ингушетия в Назрани предлагают открыть факультет «Дизайн одежды». С соответствующей просьбой к главе республики обратилась преподаватель учебного заведения Марем Мурзабекова.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Ингушения, Юнус-Бек Евкуров провел очередной прием граждан, где и обсуждался вопрос открытия школы дизайна в Ингушетии.

Глава Ингушетии поддержал идею открытия профессиональной школы дизайна в республике. Он напомнил, что за последние несколько лет молодые дизайнеры республики уже громко заявили о себе на российских подиумах. «У нас работает швейная фабрика в Али-юрте, было бы удобно на ее базе открыть школу дизайна, чтобы юноши и девушки могли свои идеи реализовывать на практике»,- пояснил руководитель региона.