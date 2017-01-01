13.11.2017 10:35

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил промышленный комплекс на территории бывшего лифтостроительного завода в Самарканде, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

Президент ознакомился с образцами продукции легкой промышленности, произведенной на предприятиях области - швейно-трикотажной продукции, крашеного трикотажного полотна, одежды.

Продукция таких предприятий, как «Сам Рафоат текстиль», «8 Марта», «Иман текс», «Самарканд Евро Азия текстиль», «Амин инвест интернейшнл», «Мароканд сифат», является предметом экспорта, что способствует росту потенциала предприятий, созданию дополнительных рабочих мест.

В настоящее время на ряде предприятий Узбекистана ведется работа над новыми проектами. В результате их реализации расширится объем производства джинсовой ткани, готовой одежды из нее, вельвета, мебельной ткани, смешанных и синтетических тканей.

Шавкат Мирзиёев отметил важность каждого создаваемого в отрасли рабочего места, что имеет особое значение в определении перспектив предприятий и обеспечении населения постоянной работой.