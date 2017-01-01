Претензии Роскачества к мужской кожаной обуви связаны с качеством пошива, креплением подошвы и каблука, стойкостью окраски подкладки и гибкостью

16.11.2017 07:09

Российская система качества (Роскачество) провела исследование мужской кожаной обуви. Как говорится в сообщении организации, различные несоответствия в представленных образцах выявлены всего в 11 исследованных образцах из 30.

Несоответствия связаны в основном с качеством пошива, креплением подошвы и каблука, стойкостью окраски подкладки и гибкостью, что не позволяет обуви претендовать на статус товаров повышенного качества и российский Знак качества.

По результатам исследования самые прочные швы деталей верха – у образцов Freccia by Tervolina, Pazolini, Chester, «Парижская коммуна», Zara, а самые непрочные по сравнению с представленными в исследовании аналогами - у Francesco Donni, Ralf Ringer, s.Oliver, Pierre Cardin и TJ Collection.

Самыми легкими ботинками оказалась пара Ralf Ringer, а самыми тяжелыми - Tomas Munz.

У обуви под торговыми марками Baldinini, Pazolini, Chester, Salamander, Calipso, Ralf Ringer, «Ионесси» и Pierre Cardin красится подкладка. Впрочем, последнее, по словам экспертов, - больной вопрос для многих производителей. «Если подкладка обуви красит носки, ноги, это не значит, что производитель использовал дешевую некачественную краску. Дело в том, что выделяемый ногами пот разрушает красители. Проблемой потоустойчивости окраски обувщики занимаются уже длительное время, но пока она не решается», - говорит генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Недостаточно прикреплена подошва у «Ионесси», Francesco Donni, Alessio Nesca, Chester и Calipso. Менее прочное, чем требуется, крепление каблуков у Baldinini и Aldo.

По мнению экспертов Роскачества, качество обуви не зависит от страны ее происхождения. Замечания ведомства получили 6 из 11 товаров, выпущенных в Китае, 3 из 5 товаров российского производства и 2 из 4 итальянских товаров. А вот к туфлям из Германии (3 товара), Индии (2 товара), Португалии, Камбоджи, Румынии и Турции (по 1 товару) – претензий не оказалось. Таким образом, сегодня утверждение о том, что итальянская обувь априори качественная, а китайская – нет, уже неактуально.

В общей сложности лабораторные испытания прошли 30 торговых марок мужской обуви из натуральной кожи наиболее популярных на российском рынке брендов, говорится в сообщении ведомства.

Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением правительства по инициативе Минпромторга.