07.11.2017 09:09

Администрация Челябинской области выработает комплекс мер, стимулирующих развитие легкой промышленности, сообщает сайт uralpress.ru.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил создать рабочую группу для решения выявленных проблем предприятий этой отрасли в регионе.

Основными проблемами легкой промышленности в Челябинской области по мнению министра экономического развития области Сергея Смольникова, озвученном на совещании, состоявшемся 1 ноября, являются: реализация контрабандной и контрафактной продукции, низкое качество отечественного сырья, нехватка квалифицированных кадров и низкий уровень зарплаты.

На сегодняшний день Челябинская область является лидером по экспорту продукции легкой промышленности среди субъектов УрФО и близлежащих регионов России. Но пока направления развития отрасли в регионе не совпадают с федеральными трендами. Министр предложил организовать производство химических волокон для текстильного производства, что позволит решить проблему обеспеченности сырьем, снизит зависимость от импорта.

Наметить пути решения выявленных проблем рабочая группа должна до конца текущего года.