Специалисты PR2B Group сформировали платформу бренда, придумали маркетинговое название, разработали логотип и зарегистрировали товарный знак, сообщается в пресс-релизе компании.

Bonzy – это высококачественная спортивная и повседневная одежда и обувь, а также принадлежности для занятий единоборствами.

Разработка нейминга (создание сильного названия для бренда) Bonzy велась по авторским технологиям, с учетом позиционирования марки, возможности визуализации бренда, а также – экономии ресурсов при дальнейшем продвижении.

Название Bonzy – фантазийное, но вызывает целую группу ассоциаций, помогающих торговой марке развиваться до уровня модного бренда. Оно фонетически согласно с японским словом, давно уже ставши интернационализмом, «банзай», означающим «давай!». Сходно с интернационализмом «бонза», т.е. «главный», «влиятельный», вводящим в бренд дополнительный статус. Созвучно с американизмом bonzer – «замечательно», «прекрасно», «хорошо» и французским bon с тем же значением.

Как показала нейрокомпьютерная диагностика, фантазийное слово Bonzy воспринимается как «хороший», «замечательный», «прекрасный», «активный», «сильный» и «лидирующий». Кроме того, сходство с японским императивом «банзай» придает торговой марке здоровую агрессию и склоняет к действию, причем, как к покупке, так и к занятиям спортом. Также торговая марка Bonzy рассматривается целевой аудиторией как имя собственное, что само по себе уже дает хорошие перспективы для легендирования и визуализации бренда, в том числе - создания бренд-персонажа.

Логотип торговой марки Bonzy комбинированный. Он состоит из графического знака, изображающего стилизованного японского воина с мечом и шрифтового знака.

В целом, нейминг Bonzy создает образ бренда для активных, спортивных и нацеленных на успех, что и было целью разработки.

В составе творческой группы проекта: креативный директор Владимир Журавель, креаторы Алина Малина и Борис Громов. Дизайнер – Олег Жовненко. Нейрокомпьютерная диагностика осуществлена Анной Забусовой (MasterMind). Патентная экспертиза проведена к.ю.н. Николаем Зайченко (Nevsky IP Law).

По мнению президента PR2B Group к.и.н. Владимира Журавля, «…Спорт, как генератор эмоций, давно стал модным трендом. В свою очередь, мода нуждается в эмоциональных, спортивных и агрессивных брендах, уверенно захватывающих сейчас отечественные рынки и отодвигающих в сторону старые торговые марки…»

Надо отметить, что брендинг моды является одним из перспективных направлений деятельности PR2B Group, в портфолио которой: одежда для девочек Alolika, женские шляпки Ruby Mark, мужская одежда Camford, женская одежда Wuuduu, Belydrozd и Obnymy, детская одежда и обувь Kids Avenue, обувь и аксессуары из кожи Merle Blanc, обувь Monarch, Wildcat, Good Shoes и Kaiser.

Фотография предоставлена компанией.