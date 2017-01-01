Pompa выпустила коллекцию пальто «со сверхспособностями»

Российский бренд Pompa презентовал третью коллекцию пальто iCoat, согревающих одним нажатием кнопки, сообщает компания.

Благодаря инновационной технологии пальто iCoat способны защитить от резких перепадов температур и обеспечить комфорт при длительном нахождении на улице в морозы до минус 25 С.

В спинку пальто коллекции iCoat встроен нагревательный элемент «Т» размером 20х10 см., в зависимости от погодных условий работающий в одном из трех режимов:

· максимальный: кнопка светится красным цветом, рекомендуется для быстрого согревания, например, при выходе из теплого помещения или транспорта на мороз -20–25°С, время непрерывной работы 1–1,5 часа.

· средний: кнопка светится зеленым цветом, комфортный режим для обычной зимней температуры до -10–15°С., время непрерывной работы — около двух часов.

· минимальный: кнопка светится синим, используется если на улице не очень холодно до -10°С. Время работы в таком режиме — около 2,5 часов.

Режимы переключаются легким нажатием кнопки. При желании электроподогрев может быть отключен полностью нажатием на кнопку несколько раз.

Нагревательный элемент выполнен из экологичных углеродных волокон, он не ощущается при носке, не требует специальных условий эксплуатации или стирки, питается от аккумуляторной батареи весом всего 86 гр. Батарея заряжается от сети 220 вольт через блок питания, который идет в комплекте.

Линейка iCoat — только часть коллекции зимних пальто Pompa. Ежегодно бренд выпускает большое количество разнообразных моделей с мембраной Raft Pro, инновационными утеплителями Thermore и Raft Thermo Sorona by Du Pont (био-пух), защищающими от ветра и осадков.

Российский бренд женской одежды Pompa каждый год выпускает четыре коллекции. В верхней группе это более 280 моделей пальто из высококачественных шерстяных тканей (три линейки: premium серия VLR, Pompa и пальто в стиле casual iCoat). В легкой группе ежегодно выпускается более 600 моделей (жакеты, платья, брюки, юбки, блузы).

Фотографии предоставлены компанией.