Соавтором проекта в поддержку чтения «В начале было Слово» выступает Благотворительное издательство Татьяны Покопцевой, сообщают организаторы.

Модный дом Polina Raudson выпустил лимитированную коллекцию футболок с цитатами, которые вдохновляют на чтение и на мысли о себе и культуре. Эти футболки можно будет купить в Санкт-Петербурге уже в ноябре, а каждые 100 рублей от продаж пойдут на благотворительные проекты издательства – выпуск бесплатной детской газеты «Твоя газета» (для ребят от 8 до 12 лет).

«Мы тратим время не на чтение и размышления, а на соцсети и сообщения. Мы выбрасываем книги на помойку, а многие никогда не были в настоящей библиотеке. Пора остановиться и задуматься. Проект «В начале было Слово» — это проект о том, что важно, о том, что нас связывает с нашей культурой. О книгах, чтении и внутреннем духовном развитии через чтение», — комментирует Татьяна Покопцева, соавтор проекта, основатель Первого Благотворительного издательства.

Полина Раудсон, соавтор проекта, директор МД Polina Raudson: «В современном мире утраченных смыслов, модных безликих тенденций и гаджетов человек стал меньше уделять времени чтению. Потеря себя в обществе картинок ведут человечество к одиночеству и депрессии. Необходимо вспомнить, что хорошая книга лучше опытного психотерапевта снимает с нас маски, помогая совершенствоваться и расти внутренне!»

Петербургский дизайнер Полина Раудсон начала профессиональную деятельность в отрасли в 1998 году. В 2007 году основала бренд Polina Raudson и по настоящее время является дизайнером и управляющим одноименного Модного дома. Полина Раудсон – неоднократный призёр всероссийских и международных конкурсов, лауреат премий, участник профессиональных недель моды и выставок. В рамках J Winter Fashion Show в 2013 году в Дубае Polina Raudson была приглашена представлять Россию с коллекцией «Философия космоса». В 2013 году в США над пропастью Гранд Каньона «Skywalk» на высоте 1220 метров была представлена коллекция «F63.9» S/S 2014. В 2017 году коллекция Полины Раудсон «ТриДевятое Царство» открывала культурную программу «ПМЭФ-2017».

Фотография предоставлена организаторами.