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Polina Raudson создала лимитированную коллекцию футболок для благотворительного проекта «В начале было Слово»
31.10.2017 11:57
Соавтором проекта в поддержку чтения «В начале было Слово» выступает Благотворительное издательство Татьяны Покопцевой, сообщают организаторы.
Модный дом Polina Raudson выпустил лимитированную коллекцию футболок с цитатами, которые вдохновляют на чтение и на мысли о себе и культуре. Эти футболки можно будет купить в Санкт-Петербурге уже в ноябре, а каждые 100 рублей от продаж пойдут на благотворительные проекты издательства – выпуск бесплатной детской газеты «Твоя газета» (для ребят от 8 до 12 лет).
«Мы тратим время не на чтение и размышления, а на соцсети и сообщения. Мы выбрасываем книги на помойку, а многие никогда не были в настоящей библиотеке. Пора остановиться и задуматься. Проект «В начале было Слово» — это проект о том, что важно, о том, что нас связывает с нашей культурой. О книгах, чтении и внутреннем духовном развитии через чтение», — комментирует Татьяна Покопцева, соавтор проекта, основатель Первого Благотворительного издательства.
Полина Раудсон, соавтор проекта, директор МД Polina Raudson: «В современном мире утраченных смыслов, модных безликих тенденций и гаджетов человек стал меньше уделять времени чтению. Потеря себя в обществе картинок ведут человечество к одиночеству и депрессии. Необходимо вспомнить, что хорошая книга лучше опытного психотерапевта снимает с нас маски, помогая совершенствоваться и расти внутренне!»
Петербургский дизайнер Полина Раудсон
начала профессиональную деятельность в отрасли в 1998 году. В 2007 году
основала бренд Polina Raudson и по настоящее время является дизайнером и
управляющим одноименного Модного дома. Полина Раудсон – неоднократный призёр
всероссийских и международных конкурсов, лауреат премий, участник
профессиональных недель моды и выставок. В рамках J Winter Fashion Show в 2013
году в Дубае Polina Raudson была приглашена представлять Россию с коллекцией
«Философия космоса». В 2013 году в США над пропастью Гранд Каньона «Skywalk» на
высоте
Фотография предоставлена организаторами.
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