Агентство полного цикла PK connection объединило профессионалов с опытом работы в области event-менеджмента, традиционного PR и influencer и digital-маркетинга, сообщает пресс-служба компании.

За плечами у Полины Киценко и ее команды – создание благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца», PR коммуникации и мероприятия для таких брендов как Yana и Maison Bohemique, создание самых посещаемых ивентов в рамках VFNO, запуски и коллаборации с такими брендами как Adidas, Reebok и Nike, лектории и синематеки, презентации книг Ники Белоцерковской, открытие «Дача Store» совместно с Аленой Долецкой, презентация умных часов Samsung, организация первых public talks Лены Крыгиной и создание ее первого Krygina box, а также тысячи публикаций в прессе, на телевидении и радио, сопровождающих каждый проект.

Фотография предоставлена компанией.