Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги заключительного дня XV сезона.

Российский дизайнер Anna Sapon привезла в Минск исключительно платья. Бежевый, шампань, золото разбавлены чернильным и фуксийным. Цельнокроеная горловина-хомут в сочетании с кружевными вставками, короткий рукав летучая мышь, приталенные силуэты, миди длина в различных сочетаниях создают интеллигентные и целомудренные образы.

Anna-Maria Eglit сломала стереотипы о себе как о дизайнере. Долгое время ее имя ассоциировалось с транспарентной и дерзкой одеждой, в которой сексуальность и провокация выходили на первый план. Новая коллекция выдержана в благородных жемчужно-серых, графитовых цветах с ярко-красными элементами. Сдержанность в декоре позволила акцентировать внимание на форме и фактуре. Шелк, шерсть с отделкой из натурального меха сделали образы моделей элегантными и стильными.

Кожа — основа коллекции итальянской марки Twins Florence. Ее использование повсеместно: канонические куртки-косухи, рубашки, кюлоты, жакеты. Милитаристские нотки придавал цветовой сектор, к которому относится хаки. Но в современных условиях и его можно отнести к базовому, что делает одежду утилитарной. А в сочетании с песочным, терракотовым, черным свобода выбора гарантирована девушкам любого цветотипа. Хитом однозначно стал кожаный комбинезон, который, по сути, был симбиозом косухи и брюк-бананов.

Totti Swimwear представил большую коллекцию купальников. Основная их часть — однотонные, гладкие, без декора. Слитные купальники почти не представлены, но мы увидели множество открытых моделей со всевозможными узкими полосками, завязками и шнуровками, расположенными в разных частях. Дерзкие и сексуальные купальники — это визитная карточка дизайнера.

Бренд S.Veles предлагает в SS18 отдавать предпочтение одежде всех оттенков металла, антрацита и черного. В исполнении дизайнеров коктейльные платья выглядели футуристично и вызывали невольные ассоциации с космосом. Необычный make up, прически и крупные очки только усиливали общее впечатление.

Заключительный день международного форума Fashion is my profession предоставил возможность участникам узнать о том, как работать дизайнерам на международном уровне от Matteo Bardi (Италия); поговорить об особенностях построения fashion-бизнеса с Татьяной Медовниковой (Россия); задать вопросы Marcellous Jones (модный критик, продюсер, доктор наук (Франция).

Фотографии предоставлены организаторами.