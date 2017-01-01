Показ Madlen Collection открыл подиумную программу каспийской Недели моды

Шестой сезон каспийской Недели моды стартовал 9 ноября в астраханском Кремле, сообщают организаторы.

Вечернюю программу открыла дизайнер из Чечни. Показ Madlen Collection – это роскошные, длинные вечерние платья, с блестящими элементами. Продолжила показ дизайнер из Казахстана Mariem. Коллекция состояла из платьев свободного кроя, которые олицетворяют традиционный образ восточной женщины.

Показ дизайнера из Украины Gasanova покорил гостей необычными и строгими деталями, а также женственными моделями.

Закрывал первый блок шестого сезона детский показ Dolce fashion kids cо специальным приглашенным гостем каспийской Недели моды Василисой Лысак. Dolce fashion kids - это энергичный детский показ всемирно известных брендов: Kenzo, Karl Lagerfeld, Moschino, TwinSet, Hugo Boss.

Открыл второй блок показов Arollo boots (Австрия), представивший коллекцию эффектных ботфортов из натуральной кожи.

Показ дизайнера из Калмыкии с коллекцией Inglyan – это эффектные наряды с национальным колоритом в насыщенной синей цветовой гамме.

Завершением первого дня шестого сезона каспийской Недели моды стал показ астраханского дизайнера Марины Гурвич.

За три года существования каспийской Недели моды — это международное событие, взращенное молодой независимой командой, охватило уже десятки стран: от США до Казахстана, от Италии до Австралии, от Германии до Армении. В октябре этого года каспийская Неделя моды признана лучшим fashion-проектом Европы (по мнению Совета экспертов Европейского модного союза, включая модных специалистов из 11 стран).

Фотографии предоставлены организаторами.