Последний день показов Sochi Fashion Week 2017 состоялся 18 октября, сообщают организаторы.

Первыми в этот день на подиум вышли модели в одежде от бренда Olga Stopycheva. Дизайнер описывает свой бренд так: «Одежда by Stopycheva для современных девушек и женщин, успешных и стильных, любящих привлекать к себе внимание, дерзких и модных. Любая девушка почувствует себя особенной, даже в строгом наряде».

Бренд U.R Fashion представил коллекцию повседневной и официально-деловой одежды. Главной целью создателей является «сохранение комфорта при носке одежды, но при этом, чтобы женщина выглядела сексуальной и элегантной». На показе были представлены платья, комбинезоны, брючные костюмы, топы, футболки и бомбер.

Дорожку из травы выстелил для моделей бренд Duet.by.me. На Sochi Fashion Week 2017 они представили как классическую обувь, так и повседневную.

Бренд Marina Mak презентовал легкую и женственную одежду: «летящие» платья, брюки с завышенной талией и оригинальные топы, платья для официальных выходов, платья-комбинации.

Хедлайнером, который закрыл Неделю моды в городе Сочи, стал бренд Black Star Wear. На показе была представлена спортивная коллекция: спортивные костюмы, пуховики, футболки, юбки и платья. Маленькие модели выходили на подиум в аналогичных спортивных костюмах.

Следующий сезон Sochi Fashion Week состоится в марте 2018 года.

Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.