48-я Международная выставка «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень» проходила с 24 по 27 октября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Выставка, «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень», организованная АО «Экспоцентр» и итальянской компанией Bologna Fiere при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии, снова стала важным бизнес-событием, где ведущие производители обуви и готовых изделий из кожи продемонстрировали новые коллекции, соответствующие последним трендам сезона весна-лето 2018 года, а специалисты обувной индустрии смогли по достоинству оценить эксклюзивный дизайн моделей, высокое качество исполнения и сделать заказы на предстоящий сезон.

В осенней выставке на площади 4 759 кв. м (нетто) приняли участие 218 компаний из 12 стран мира: Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Республики Белоруссия, Республики Сан-Марино, США, России, Турции, Франции. Традиционно большую часть выставочного пространства занимала национальная экспозиция Италии. Свои новинки привезли лидеры мирового обувного рынка: Dino Bigioni, Marino Fabiani, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Mario Bruniи многие другие известные бренды.

Агентство ИЧЕ — Отдел по развитию торгового обмена посольства Италии, Ассоциация итальянских кожевенников AIMPES и Ассоциация итальянских производителей обуви Assocalzaturifici при финансовой поддержке Министерства экономического развития Италии организовали специальный проект «Путешествие в мир обуви и кожгалантереи. Made in Italy: новинки из Италии», где 19 новых компаний впервые представили свою продукцию на российском рынке. Для успешной работы была создана рабочая зона для деловых встреч с импортерами и дистрибьюторами и проведен ознакомительный пресс-тур для журналистов отраслевой прессы. Новые компании оказались в самом центре внимания специалистов отрасли и прессы.

Посетители выставки отметили выросшую экспозицию специализированного салона сумок, кожгалантереи и аксессуаров, который продемонстрировал широкий ассортимент готовых изделий из кожи таких известных брендов, как: Cromia, Valentino Orlandi, Orlandi Marino, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и многих других.

Впервые на выставке бюро «Трендскваер» и АО «Экспоцентр» провели тренд-экскурсию по стендам участников, экскурсанты узнали много нового о ключевых тенденциях в кожгалантерее для российского рынка предстоящего сезона весна-лето 2018 года.

С самыми яркими и стильными моделями из новых коллекций посетители ознакомились в зоне презентаций «Тренды кожгалантереи».

В рамках деловой программы выставки «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень» состоялся фестиваль молодых дизайнеров «Shoes Design — 2017. Осень», организованный Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина и АО «Экспоцентр».

Победителями фестиваля в номинации «Обувь» стали:

Гран-при — Александрова Юлия Вячеславовна, проект What about shoes?, Институт дизайна, кафедра Промышленного дизайна, третий курс, группа ДП 1–15.

1 место: Бобыкина Виктория Андреевна, проект Sweet Religion, Институт дизайна, кафедра Промышленного дизайна, третий курс, группа ДП 1–15; Куричина Александра Сергеевна, проект Voice of Africa, магистратура, кафедра Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи, первый курс, группа МАГ-К-117; Усвяцова Кристина Денисовна, проект Extreme Shoes, Институт дизайна, кафедра Промышленного дизайна, третий курс, группа ДП-1–15.

2 место: Семенова Александра Андреевна, проект Masai Tribe, Институт дизайна, кафедра Дизайна костюма, пкрвый курс, группа ДА-117; Микляева Дария Дмитриевна, проект Ratlook, Технологический институт легкой промышленности, кафедра Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи, второй курс, группа ЛКО-116.

3 место: Николаев Илья Игоревич, проект Toolwear, Институт дизайна, кафедра Промышленного дизайна, третий курс, группа ДП 1–15; Бурова Мария Дмитриевна, проект Voulez-vousdanser?, Технологический институт легкой промышленности, кафедра Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи, второй курс, группа ЛКО-116.

На выставке в онлайн режиме через сайт работал проект «Экспоцентр» — за выставки без контрафакта», участники получили оперативную правовую помощь в случае выявления нарушений их исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В деловую программу были включены интересные и полезные бизнес-семинары, в ходе которых специалисты обувной индустрии обсудили важные проблемы отрасли и ключевые вопросы развития бизнеса.

В рамках выставки прошли следующие мероприятия:

Семинар «Как увеличить продажи с помощью оптимизации внутренней структуры сайта».

Семинар «Ключевые точки роста продаж для бизнеса обуви и аксессуаров».

Семинар «Импорт обуви в 2018 году».

Семинар «Как работать с тенденциями в моде и дизайне на российском рынке?»

Семинар «Как эффективно обучить персонал визуальному мерчандайзингу (ВМ) и поднять продажи в магазине средствами ВМ».

Мастер-класс «Освещение обуви от масс-маркета до лакшери. Как правильно рассказать о Вашем товаре покупателю и увеличить продажи?»

Свои доклады представили ведущие специалисты и эксперты компаний: Эльвира Савидова — директор департамента продвижения сайтов компании Demis Group, эксперт в области управления и интернет-маркетинга; Евгений Данчев — директор компании Wconsulting; Мария Кижаева — ведущий специалист финансового блока компании «СмартЛайнс»; Ксения Лери — основатель бюро Трендскваер; Михаил Гусманов — руководитель компании «НЛТ ТРЕЙД» известный эксперт в области светодиодного освещения магазинов; Ирина Акимова — директор по развитию агентства VM Guru.

Следующая выставка «Обувь. Мир кожи — 2018. Весна» пройдет с 20 по 23 марта 2018 года. Место проведения: павильон № 7 ЦВК «Экспоцентр».

Фотографии предоставлены организаторами.