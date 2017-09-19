Подведены итоги выставочного проекта «Бижутерия и аксессуары. Осень 2017» —«Подарки» — Fashion Jewellery – Moscow Clock And Watch

29-й международный специализированный выставочный проект «Бижутерия и аксессуары. Осень 2017» — «Подарки» — Fashion Jewellery – Moscow Clock And Watch прошел 19-22 сентября в Гостином дворе, сообщают организаторы.

Всего в проекте приняли участие 511 компаний, из них 107 – новые. На проекте была представлена новейшая продукция из 21 страны мира: России, Австрии, Германии, Италии, Испании, Франции, Швеции, Кипра, США, Австралии, Ирана, Турции, Китая, Гонконга, Таиланда, Вьетнама, Индии, Сенегала, Литвы, Украины и Республики Беларусь.

На выставочном проекте были организованы национальная экспозиция Исламской Республики Иран, коллективная экспозиция Ассоциации народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области и экспозиция из Литвы.

Этой осенью на выставках было зарегистрировано 30 100 посетителей-специалистов, из них: 7 720 представителей торговых оптово-закупочных компаний, 2 610 представителей торговых сетей, 4 700 корпоративных клиентов, 14 100 директоров магазинов, 700 рекламных агентств, 270 дизайнеров интерьера. Согласно данным регистрации выставочный проект впервые посетили представители 920 новых компаний смежных отраслей.

Выставки проводятся при поддержке Правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, Ассоциации производителей и поставщиков подарков и бижутерии.

Фотографии предоставлены организаторами.