Организаторы белорусской Недели моды подвели итоги пятого дня XV сезона.

Коллекция, презентованная T. Efremova, носила не только творческий характер, но и социальный. Основная цель – деликатно озвучить проблему адаптации и социализации людей с инвалидностью, у которых есть сложности с коммуникацией. Чистые формы и сочетание различных оттенков белого стали прекрасным фоном для вышивок-пиктограмм. Именно они несли в себе легко интерпретируемое послание на «ясном языке». А экспериментальную часть коллекции составили сочетания баклажанного и рыжего цветов в основе металлизированных тканей на платьях. Конечно же, не обошлось без коронного материала дизайнера – натурального меха. На этот раз использовался очень демократичный по цене и посылу гладкий и более витиеватый козий мех. Большое внимание команда дизайнера уделила стилизации, что добавило образам лоска. В коллекции были представлены часы Elixa.

Бренд свадебной и вечерней моды Unona представил новую коллекцию, разработанную дизайнерами-сестрами Алиной и Ульяной Семченковыми. Имея художественное образование, девушки несколько иначе расставляют приоритеты – на первый план выходят струящиеся, легкие ткани, не зафиксированные жесткими корсетами или бандажами. Вместо них активно используются пояса, напоминающие кушаки со шнуровкой. Многочисленны были на подиуме капоры из шелка в широком оттеночном диапазоне: от молочного и розового до алого. Несколько платьев были сшиты из шелка с авторским акварельным рисунком. По словам дизайнеров, современная невеста должна в самый важный день жизни чувствовать себя комфортно, но при этом быть уверенной в своей неповторимости.

Команда Vesnaletto выбрала для демонстрации своих моделей одежды формат яркого шоу, с использованием спецэффектов и режиссерских новшеств. Коллекция представлена деловыми костюмами и сексуальными комбинезонами, легкими платьями из кружева и укороченными узкими брюками. Другими словами, можно качественно обновить гардероб к сезону, учитывая функционал, обратившись к дизайнерами только этого бренда. Ну, а подача на подиуме красноречиво говорила о том, что женщина в любой ситуации должна выглядеть красивой и желанной.

Natalia Korzh вдохновилась полотнами Густава Климта и перенесла невероятную цветовую гамму и эстетику на подиум. Инспирация искусством - всегда хорошая идея. Рыжую, терракотовую мозаику принтов «взрывали» изумрудный и синий. Дизайнер продолжила тему чувственности, которая прославила художника, и посмотрела на нее глазами современника. В показе была представлена коллекция часов Elixa.

Davidova осталась верна своему стилю и использовала разный по плотности, фактуре и, конечно, цвету джинс. Автор собственноручно расписывала ткани и обувь, что добавило уникальности и штучности изделиям. Идея коллекции заключается в том, что наша жизнь стремительна и состоит из таких вещей как, например, селфи. Но в то же время, мы все также слушаем качественную музыку, которую полюбили еще в те времена, когда она была записана на пленочные кассеты. И этот контраст интересов нашел отражение в рисунках и цитатах из песен группы Depeche Mode.

Ирина Бойтик с большим чувством стиля и уважением к классическим канонам кроя отнеслась к созданию своей коллекции. Базовые костюмы в ее интерпретации выглядят исключительно. А легкие платья с флористическим рисунком являются эталонным примером женственности в одежде. Пудрово-розовый, бежевый, цвет молочного шоколада - вне времени и трендов.

Во второй день образовательного форума Fashion is my profession внимание аудитории удерживали международные спикеры - профессионалы мира моды: Надежда Журавлева, Fashion Faculty (Россия),Bogban Enica, Fashion Law (Канада), Fabryan, дизайнер бренда Fabryan (Великобритания). Обсуждали актуальные темы селф-брендинга дизайнеров, способы защиты бренда в эпоху соцсетей, основы ведения бизнеса в сфере моды.

Фотографии предоставлены организаторами.