Теперь любители интернет-шопинга смогут получать покупки в центрах продаж и обслуживания Tele2, сообщает пресс-служба PickPoint.

Благодаря партнерству Tele2 и PickPoint посетители популярной интернет-площадки AliExpress получили возможность забирать малогабаритные, предоплаченные товары без очередей и в удобное для них время.

К системе PickPoint, которая объединяет более 2700 постаматов и пунктов выдачи покупок, подключилась и развитая сеть дистрибуции Tele2. К проекту уже присоединились 232 салона оператора в более чем 120 городах и небольших населенных пунктах в 22 регионах России.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2: «По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году объем рынка трансграничной онлайн-торговли вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом. При этом, чаще всего россияне заказывали товары в Китае — на эту страну приходится примерно 90% зарубежных интернет-покупок. Мы как компания, которая поддерживает стиль жизни клиентов и стремится привнести в нее комфорт, не могли не обратить внимание на эту тенденцию. Если россияне любят покупать на AliExpress, мы предлагаем им удобный сервис в партнерстве с PickPoint. Всего за несколько минут, без очередей, при участии доброжелательного и компетентного сотрудника клиенты получат товар в наших салонах связи».

Надежда Романова, генеральный директор PickPoint: «У компаний PickPoint и Tele2 в целом совпадает политика выбора мест открытия офлайн-точек: шаговая доступность, расположение на первой линии домов и удобный график для работающих людей. Мы отмечаем подготовленный, клиентоориентированный персонал Tele2, сфокусированный на быстром и качественном обслуживании, а также удобную навигацию — получатель легко находит необходимый пункт».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyleenabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов.

PickPoint развивает самую широкую в России сеть точек пунктов выдачи. Сеть PickPoint включает в себя более 2700 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 520 городах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ретейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 4,4 млн человек.